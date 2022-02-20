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Бринзак: Підійшли у хорошій готовності, але мали проблеми зі стрільбою

Сьогодні 07:03 224 0
Функціонер оцінив виступ українських біатлоністів на Олімпіаді-2022
Бринзак: Підійшли у хорошій готовності, але мали проблеми зі стрільбою
#Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022

Джерело - biathlon.com.ua.

Двотижнева відсутність Юрія Санітри не позначилася на виступах українських біатлоністів на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Наскільки на готовності хлопців позначилася майже двотижнева відсутність Юрія Санітри? Я думаю, це не найголовніше, що вплинуло на роботу хлопців. Молоді, мабуть, емоційно не зовсім впоралися з огляду на те, що для них це була перша Олімпіада.

Досвідченіші спортсмени підійшли в кращій готовності, але в Пекіні виявилися проблеми зі стрільбою. Дуже важливо, що у перші два тижні у Китаї не було лікаря чоловічої команди, який залишився в Україні з коронавірусом. Адже він працює над відновлювальними процедурами спортсменів. Далі - випали два сервісмени, яких не так просто було замінити. Адже є ті люди, які готують лижі, а є ті, хто відкатує. І ось якраз відкатники, Іван Білосюк та Ігор Ященко, потрапили на карантин. Через це порушився звичний порядок роботи. Що у комплексі дало негативний ефект.

Лижі готували добре, але відсутність звичного ритму роботи вносила нервозність, змушувала витрачати на це енергію. Ну і додавало нервозності побоювання хлопців за свій стан - адже якщо до команди вже потрапив вірус, то кожен новий тест був випробуванням на міцність нервів", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

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