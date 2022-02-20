Українські біатлоністи фізично добре були готові до XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Як оцінити роботу тренерів з підготовки до головного старту? У хлопців точно функціональний стан був добрим. Дівчат оцінити складніше, тому що і перед Олімпіадою, і вже на самих Іграх ми мали великі кадрові проблеми, пов'язані зі здоров'ям. І як, наприклад, оцінити підготовку Меркушиної та Петренко, якщо у грудні вони хворіли та пройшли курс антибіотиків?

А Олена, яка ще в січні була з температурою, задихалася та за багатьма ознаками поверталися ті самі проблеми, які переслідували її три роки тому. І те, що вони були не в оптимальному стані, могло стати і наслідком проблем зі здоров'ям, і, можливо, підготовки, що десь не підійшла, яку доводилося постійно коригувати. Хоча, швидше, зіграли роль обидва фактори. Цілком здорова, по суті, була тільки одна Джима - так вона і проявила себе здорово, виборювала високі результати в кожній гонці", - сказав Бринзак.