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Бринзак: Джима показувала високі результати на Олімпіаді

Сьогодні 16:33 70 0
Функціонер - про готовність спортсменів до Олімпіади
Бринзак: Джима показувала високі результати на Олімпіаді
#Володимир Бринзак, #Юлія Джима, #Олімпіада-2022

Джерело - biathlon.com.ua.

Українські біатлоністи фізично добре були готові до XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Як оцінити роботу тренерів з підготовки до головного старту? У хлопців точно функціональний стан був добрим. Дівчат оцінити складніше, тому що і перед Олімпіадою, і вже на самих Іграх ми мали великі кадрові проблеми, пов'язані зі здоров'ям. І як, наприклад, оцінити підготовку Меркушиної та Петренко, якщо у грудні вони хворіли та пройшли курс антибіотиків?

А Олена, яка ще в січні була з температурою, задихалася та за багатьма ознаками поверталися ті самі проблеми, які переслідували її три роки тому. І те, що вони були не в оптимальному стані, могло стати і наслідком проблем зі здоров'ям, і, можливо, підготовки, що десь не підійшла, яку доводилося постійно коригувати. Хоча, швидше, зіграли роль обидва фактори. Цілком здорова, по суті, була тільки одна Джима - так вона і проявила себе здорово, виборювала високі результати в кожній гонці", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

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