Головне
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Сьогодні 09:56 423
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Сьогодні 09:17 300
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:36 149000
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру
Сьогодні 08:27 4312
Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина
Сьогодні 07:48 347
Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою
Сьогодні 06:32 538
Німецькі бобслеїсти тріумфували у змаганнях серед четвірок
Сьогодні 06:18 254
Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу
Сьогодні 06:03 243
Збірна Австрії виграла паралельний слалом
Сьогодні 05:16 266
Тоттенгем вирвав перемогу в Ман Сіті Зінченка, Евертон Миколенка поступився Саутгемптону. Результати 26 туру АПЛ
Вчора 21:27 1379
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022

Сьогодні 08:36 149000 0
Змагання відбувалися із 2 по 20 лютого 2022 року
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
#медальний залік, #Олімпіада, #Пекін

Джерело - Чемпіон.

У Пекіні з 2 по 20 лютого відбувалися XXIV зимові Олімпійські ігри-2022. 

На них проводилися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду.

За їх підсумками перше місце у медальному заліку посіла Норвегія, яка здобула 37 медалей - 16 золотих, 8 срібних, 13 бронзових. Україна (має одну срібну медаль, яку здобув фристайліст Олександр Абраменко) посіла 25-е місце у медальному заліку. 

Україну представляли 45 спортсменів, які виступали у 12 дисциплінах:

  1. Біатлон.
  2. Бобслей.
  3. Гірськолижний спорт.
  4. Лижне двоборство.
  5. Лижні перегони.
  6. Санний спорт.
  7. Скелетон.
  8. Сноубординг.
  9. Стрибки на лижах з трампліна.
  10. Фігурне катання.
  11. Фрістайл.
  12. Шорт-трек.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Усього розігрували 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни були у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан:

  • Норвегія (39 медалей - 14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових)
  • Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових)
  • Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових)

Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка поділила з Угорщиною 21-ме місце  у загальному медальному заліку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 10754
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 12886
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 19 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 19 лютого. LIVE 5667
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 41488
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів 74231
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ 24704 3
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2822
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6648 5
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 28541
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 12180
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15125
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 155497 5