Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022

Джерело - Чемпіон.
У Пекіні з 2 по 20 лютого відбувалися XXIV зимові Олімпійські ігри-2022.
На них проводилися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду.
За їх підсумками перше місце у медальному заліку посіла Норвегія, яка здобула 37 медалей - 16 золотих, 8 срібних, 13 бронзових. Україна (має одну срібну медаль, яку здобув фристайліст Олександр Абраменко) посіла 25-е місце у медальному заліку.
Україну представляли 45 спортсменів, які виступали у 12 дисциплінах:
- Біатлон.
- Бобслей.
- Гірськолижний спорт.
- Лижне двоборство.
- Лижні перегони.
- Санний спорт.
- Скелетон.
- Сноубординг.
- Стрибки на лижах з трампліна.
- Фігурне катання.
- Фрістайл.
- Шорт-трек.
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Усього розігрували 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни були у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.
Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан:
- Норвегія (39 медалей - 14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових)
- Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових)
- Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових)
Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка поділила з Угорщиною 21-ме місце у загальному медальному заліку.