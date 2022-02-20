Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 20 лютого. LIVE
Сьогодні 06:01 1148
Збірна Австрії виграла паралельний слалом
Сьогодні 05:16 89
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 20 лютого
Сьогодні 04:58 531
Тоттенгем вирвав перемогу в Ман Сіті Зінченка, Евертон Миколенка поступився Саутгемптону. Результати 26 туру АПЛ
Вчора 21:27 1191
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:56 41125
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ
Вчора 19:46 5993
Рекорд Нової Зеландії і провал норвезьких лижників: підсумки Олімпіади-2022 за 19 лютого
Вчора 18:31 1105
Збірна Словаччини переграла Швецію та здобула бронзові медалі
Вчора 17:28 606
Бобслеїстки Нолті та Леві виграли змагання серед двійок на Олімпіаді-2022
Вчора 16:18 367
Фігуристи Веньцзін та Цун виграли парний турнір на Олімпіаді-2022
Вчора 16:03 499
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022

Сьогодні 05:12 145314 0
Змагання відбуваються із 2 по 20 лютого 2022 року
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
#медальний залік, #Олімпіада, #Пекін

Джерело - Чемпіон.

У Пекіні з 2 по 20 лютого відбуваються XXIV зимові Олімпійські ігри-2022. 

На них проводитися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду.

Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах:

  1. Біатлон.
  2. Бобслей.
  3. Гірськолижний спорт.
  4. Лижне двоборство.
  5. Лижні перегони.
  6. Санний спорт.
  7. Скелетон.
  8. Сноубординг.
  9. Стрибки на лижах з трампліна.
  10. Фігурне катання.
  11. Фрістайл.
  12. Шорт-трек.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан:

  • Норвегія (39 медалей - 14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових)
  • Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових)
  • Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових)

Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка поділила з Угорщиною 21-ме місце  у загальному медальному заліку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 41125
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 15589
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 10286
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 72509
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ 5993
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 12691
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 17314
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 21175
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4055 7
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3717
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6639 5
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4084