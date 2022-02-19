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Бринзак - про зміну покоління: Немає молодих спортсменок, які готові виступати на Олімпійських Іграх

Сьогодні 17:18 258 0
Функціонер - про зміну поколінь
Бринзак - про зміну покоління: Немає молодих спортсменок, які готові виступати на Олімпійських Іграх
#Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022

Джерело - biathlon.com.ua.

Усі, хто підтягувалися та показували більш-менш гідний результат Кубка світу залучали до роботи з основою жіночої збірної України з біатлону.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Чи не шкодую про те, що після Пхенчхана не відбулася зміна поколінь? А де те покоління, яке треба було міняти? Усі, хто був близьким за рівнем готовності - працювали з національною командою. Кого ще треба було залучити? Журавок тільки повернулася після народження дитини в середині літа, Бех погано перенесла вакцинацію вже на вкочуванні в листопаді, потім захворіла на коронавірус, Кривонос спочатку отримала травму, а потім захворіла - схоже, омікрон… У нас півкоманди молодої перехворіло - і Боровик, і Кінаш, Дмитренко, Москаленко… Усі, хто підтягувалися та показували більш-менш гідний результат Кубка світу - ми всіх залучали до роботи з основою.

Звичайно, після Пхенчхана я розраховував, що у нас є чемпіонки світу серед юніорок Кривонос, Журавок, Меркушина, є вже досвідчена, але ще досить молода Варвинець… В принципі, ця четвірка, яка мала бути на провідних ролях, як колись Семеренко, Підгрушна та Джима. І я також сподівався, що до цієї Олімпіади вони вже будуть основними дійовими особами у команді. Але ж я не можу сказати: ти не хворій, ти не виходь заміж, ти не народжуй… Це життя… А ті, хто ще молодший - там об'єктивно поки що немає спортсменок, готових до змагань рівня Олімпійських Ігор", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

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