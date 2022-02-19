Бринзак: За кілька днів дізнаємося про стан Семеренко

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не знає чи Валя Семеренко буде ще виступати у цьому сезоні.

Про це заявив функціонер.

"Чи виступить у цьому сезоні Валя Семеренко, яка покинула Пекін за станом здоров'я? Я поки не знаю останньої ситуації, намагався дівчат поки не чіпати, дати їм відновитися після змагань. Є їхній особистий тренер, є тренер національної команди - думаю, за кілька днів ми дізнаємося про їхнє рішення щодо продовження виступів цього сезону. У наказному порядку їх ніхто змушувати не стане, все залежить лише від спортсменок", - сказав Бринзак.