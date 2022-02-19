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Бринзак: За кілька днів дізнаємося про стан Семеренко

Сьогодні 16:33 102 0
Функціонер - про ситуацію з Семеренко
Бринзак: За кілька днів дізнаємося про стан Семеренко
#Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022, #Валентина Семеренко

Джерело - biathlon.com.ua.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не знає чи Валя Семеренко буде ще виступати у цьому сезоні.

Про це заявив функціонер.

"Чи виступить у цьому сезоні Валя Семеренко, яка покинула Пекін за станом здоров'я? Я поки не знаю останньої ситуації, намагався дівчат поки не чіпати, дати їм відновитися після змагань. Є їхній особистий тренер, є тренер національної команди - думаю, за кілька днів ми дізнаємося про їхнє рішення щодо продовження виступів цього сезону. У наказному порядку їх ніхто змушувати не стане, все залежить лише від спортсменок", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

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