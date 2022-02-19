Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 19 лютого. LIVE
Сьогодні 16:55 3837
Бобслеїстки Нолті та Леві виграли змагання серед двійок на Олімпіаді-2022
Сьогодні 16:18 126
Фігуристи Веньцзін та Цун виграли парний турнір на Олімпіаді-2022
Сьогодні 16:03 186
Білосюк понесе прапор України на закритті Олімпіади
Сьогодні 13:19 320
Збірна Швеції вперше виграла турнір з керлінгу
Сьогодні 12:02 353
Ковзанярка Схаутен завоювала третю золоту медаль на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:20 345
Бельгійський ковзаняр виграв мас-старт на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:00 240
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:37 12212
Бринзак: Мені не соромно за український біатлон
Сьогодні 07:48 492
Новозеландець Портеус виграв золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:18 343
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бринзак: Петренко зробила спортивний подвиг у Пекіні

Сьогодні 15:18 306 0
Функціонер оцінив виступ Петренко на Олімпіаді
Бринзак: Петренко зробила спортивний подвиг у Пекіні
#Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022, #Ірина Петренко

Джерело - biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Ірина Петренко повернулася у великий спорт заради XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Іра - дуже відповідальна і старанна людина. Але ще в грудні ми мали дилему - чи варто її відправляти тренуватися в Поклюку, враховуючи те, що були виявлені такі проблеми зі здоров'ям. І все-таки, з огляду на те, що поверталася у великий спорт Іра - заради Олімпіади, ми знайшли необхідні ліки, які вона могла приймати під час збору під наглядом лікаря, проходила всі процедури лікування і зрештою зуміла підготуватися та взяти участь у Іграх.

Але, зрозуміло, що на тій висоті, у тих кліматичних умовах, проявити себе було важко - особливо якщо врахувати, що у грудні вона мала проблеми з легенями. Тому те, що зробила Петренко у Пекіні для мене - спортивний подвиг", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

Коментарі ()
Популярне зараз
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 12212
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE 6026
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 142878
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 11795
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 9236
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 70357
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 10945 22
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 17449
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18601
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 11150
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7026
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 21113