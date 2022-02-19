Бринзак: Петренко зробила спортивний подвиг у Пекіні

Українська біатлоністка Ірина Петренко повернулася у великий спорт заради XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Іра - дуже відповідальна і старанна людина. Але ще в грудні ми мали дилему - чи варто її відправляти тренуватися в Поклюку, враховуючи те, що були виявлені такі проблеми зі здоров'ям. І все-таки, з огляду на те, що поверталася у великий спорт Іра - заради Олімпіади, ми знайшли необхідні ліки, які вона могла приймати під час збору під наглядом лікаря, проходила всі процедури лікування і зрештою зуміла підготуватися та взяти участь у Іграх.

Але, зрозуміло, що на тій висоті, у тих кліматичних умовах, проявити себе було важко - особливо якщо врахувати, що у грудні вона мала проблеми з легенями. Тому те, що зробила Петренко у Пекіні для мене - спортивний подвиг", - сказав Бринзак.