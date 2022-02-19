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Бринзак: Я не прихильник нинішніх критеріїв відбору спортсменів на олімпіаду

Сьогодні 13:48 117 0
Функціонер - про критерії відбору на Олімпіаду-2022
Бринзак: Я не прихильник нинішніх критеріїв відбору спортсменів на олімпіаду
#Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022

Джерело - biathlon.com.ua.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не був прихильником критеріїв відбору на XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Про це заявив функціонер.

"Особисто я не прихильник нинішніх критеріїв на Олімпіаду. Знаю, що й інші команди мають дискусійні питання. Одна річ - виконати критерії за два-три місяці до головного старту, а потім виступати на Олімпіаді невідомо у якому стані - це різні речі. На майбутнє я намагатимусь пропонувати, щоб одне-два місця тренер міг заповнювати своїм рішенням, виходячи зі стану спортсменів на момент головних стартів. Тому що саме тренер, а не статистика критеріїв, знає, хто надійніший і краще готовий на даний момент. В даному випадку ми розуміли, що Настя додає, і з кожною гонкою почуватиметься краще, як це зазвичай буває з нею у другій половині сезону, до головних стартів. Але є документи, підписані навіть мною, які змусили нас чинити так, як ми вчинили.

Чому цього разу наші шляхи з Пекіном розійшлися? По-перше, на початку цього року я мав симптоми хвороби, які не підтвердилися ПЛР-тестами. А у китайців жорсткіші правила тестування, і вони могли знайти якісь залишки вірусу, після чого я просидів би там два-три тижні в карантині, як той самий Юрай Санітра. Мені пропонували увійти до делегації НОК. Але це означало б - що я маю жити в Пекіні, і не мав би права перетинатися зі спортсменами, бо там була інша "бульбашка", і міг би тільки вболівати за них на трибунах. Або інший варіант - жити зі спортсменами у селищі, маючи право бути лише у готелі, автобусі та на стрільбищі. Але для цього треба було їхати 26-го - і що робити до змагань?

Ну і другий фактор - ми вирішили, що замість мене буде корисніше відправити ще одного сервісмена. Бо від мене, як чиновника, яка вже користь? А звичний формат роботи сервіс-команди набагато важливіший у гонках і для цього було ще побажання норвезького спеціаліста з підготовки лиж.", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

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