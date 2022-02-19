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Бринзак: Велепець хотів, щоб Меркушина виступала на Олімпіаді

Сьогодні 13:33 163 0
Функціонер - про відправлення Меркушиної до запасу
Бринзак: Велепець хотів, щоб Меркушина виступала на Олімпіаді
#Анастасія Меркушина, #Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - biathlon.com.ua.

На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 тренер жіночої збірної України Урош Велепець дуже хотів бачити Настю Меркушину у команді.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Урош Велепець дуже хотів бачити Настю Меркушину у команді та розраховував на неї на першому етапі змішаної естафети. Але оскільки ми мали жорсткі критерії відбору, обійти їх ми не мали права, навіть незважаючи на те, що був форс-мажор у команді, пов'язаний зі здоров'ям спортсменок. Нам треба було б ухвалювати рішення про склад вже за готовністю спортсменів, а не за критеріями.

Але, на жаль, я не зміг переконати колег з Виконкому НОК України, дати нам ще трохи часу, щоб ми могли в Антгольці визначитись - хто має їхати на Олімпіаду", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима, 28-им.

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