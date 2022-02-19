Бринзак: Велепець хотів, щоб Меркушина виступала на Олімпіаді

На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 тренер жіночої збірної України Урош Велепець дуже хотів бачити Настю Меркушину у команді.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Урош Велепець дуже хотів бачити Настю Меркушину у команді та розраховував на неї на першому етапі змішаної естафети. Але оскільки ми мали жорсткі критерії відбору, обійти їх ми не мали права, навіть незважаючи на те, що був форс-мажор у команді, пов'язаний зі здоров'ям спортсменок. Нам треба було б ухвалювати рішення про склад вже за готовністю спортсменів, а не за критеріями.

Але, на жаль, я не зміг переконати колег з Виконкому НОК України, дати нам ще трохи часу, щоб ми могли в Антгольці визначитись - хто має їхати на Олімпіаду", - сказав Бринзак.