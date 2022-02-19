Бринзак: Після змішаної естафети Фортуна від нас відвернулася

Чиновники та вболівальники українських біатлоністів та біатлоністок на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні чекали медалей.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Враження про мас-старти? Звичайно, я розумів, що психологічне навантаження на команду буде дуже серйозним. Бо всі - і чиновники, і вболівальники - чекали від біатлоністів медалі. Зрозуміло, і для самих спортсменів це мета, мрія, мотивація віддавати себе спорту. Усі прагнуть підготуватися до Олімпіади та виступити там гідно. Тішить, що в Пекіні у нас були гонки, в яких були шанси боротися за подіум. Але, швидше за все, Фортуна відвернулася від нас після першої гонки, коли був невдало обраний учасник першого етапу змішаної естафети. Я впевнений, що якби бігла Меркушина чи Блашко все було б інакше. Там цілком реально було боротися за більш високі місця. Тому що і Джима, і Прима добре відпрацювали. Ну а на останньому етапі за умови боротьби за медалі й у Підручного все могло скластися інакше.

Але сталося, як сталося. Проте після тієї гонки все пішло наперекіс: одне те, що ми постійно втрачали людей через коронавірус, дуже вибило з колії. Тренер в ізоляції, масажиста немає, сервісмени-відкатники теж потрапили під карантин, чоловічий лікар взагалі залишився в Україні на карантині... А на такому рівні для того, щоб досягати успіху, треба, щоб усе працювало як годинник. На жаль, аж до закінчення Олімпіади Фортуна до нас обличчям не повернулася", - сказав Бринзак.