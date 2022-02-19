Американський фігурист - про Трусову: Її поведінка була такою ж поганою, як і катання

Ріппон висловився щодо емоцій Трусової

Джерело - Чемпіон.

Емоції фігуристки ОКР Олександри Трусової після здобуття срібної медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні є ганьбою.

Про це заявив американський фігурист Адам Ріппон.

"Це така ганьба. Величезна кількість народу дивилася, як дівчинка ридає, не хоче йти на подіум, бо думає, що мала стати першою.

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