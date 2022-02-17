Джерело - Чемпіон.

Драмитично завершилися змагання серед фігуристок на Олімпійських іграх у Пекіні.

Головними хедлайнерами стали представниці країни без прапора. Головна фаворитка змагань Каміла Валієва, яка в Пекіні потрапила до допінг-скандалу, у 15-річної дівчини виявили заборонений препарат - триметазидин, провалила Довільну програму та посіла лише 4-те місце. Після виступу з Валієвою сталася істерика.

Але більше вогню додала новоспечена срібна призерка Олександра Трусова.

Спочатку фігуристка ОКР виконала п'ять! стрибків з чотирьма обертами - четверний фліп, четверний сальхів, четверний тулуп (степ-аут), подвійний аксель - потрійний кожух (трійка), четверний лутц - потрійний кожух, четверний лутц, потрійний лутц - ойлер - потрійний сальхов.

Після виступу Трусова влаштувала істерику власній команді.

Ненавиджу всіх! Ненавиджу! Не хочу нічого більше робити у фігурці, ніколи в житті! Ніколи я ненавиджу цей спорт! Ненавиджу її, ненавиджу все це! Ніколи більше не вийду на кригу! Ніколи! Я ненавиджу! Це неможливо, так не можна! Так не можна. Усі мають золоту медаль, всі! А в мене не має! Ненавиджу, ненавиджу, я ненавиджу! Більше ніколи!" - заявила фігуристка тренеру Сергію Дудакову.

Цікаво, що мала на увазі Трусова, говорячи: "Ви все знали"?

Також Трусова на емоціях відштовхнула свою особисту тренерку Етері Тутберідзе.

Нагадаємо, легендарна українська фігуристка оксана Баюл жорстко розкритикувала Тутберідзе за допінг.

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