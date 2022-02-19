Бринзак: Мені не соромно за український біатлон

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак задоволений виступом українських біатлоністів та біатлоністок на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив функціонер.

"Якщо взяти жіночу команду, то взагалі багато форс-мажорів. Дві хвороби в грудні у Петренко та Меркушиної, вони були на антибіотиках, з температурою, інфекція була дуже серйозна.

Але вдалося вийти на якийсь більш-менш рівень. Ми вже мовчимо про Блашко, яка не змогла стартувати, про Олену Білосюк, яка з температурою лежала тиждень до старту і дуже важко перенесла ковід. Жіночій команді було дуже-дуже важко.

Чоловіча команда? Так, могли краще, особливо молоді Цимбал та Дудченко. Вважав, що вони трохи краще будуть стріляти та виступати, це їх перша Олімпіада, це емоції і психологія. Їм не вдалося показати цей результат, у них ще попереду.

Підручний намагався, були шанси, деколи одного пострілу не вистачало до медалі, деколи двох. Це про всіх можна так говорити. Не тільки у нас чекали медалі - чекали у Франції, Білорусії, Німеччині, Італії, Швеції. У нас не найсильніша біатлонна нація у світі, боролись як могли.

Мені не соромно за наш український біатлон. Ми знаємо як рухатись далі. Думаю, трохи запізніла зміна поколінь – одна з об’єктивних причин. Це все повинно виправитись і будуть нові зірки у нас в команді", - сказав Бринзак.