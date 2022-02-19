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Бринзак: Джима та Підручний могли розраховувати на медаль Олімпіади

Сьогодні 06:02 235 0
Функціонер прокоментував виступи чоловічої та жіночої збірних на Олімпіаді
Бринзак: Джима та Підручний могли розраховувати на медаль Олімпіади
#Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські біатлоністи та біатлоністки могли боротися за медалі в естафетах на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Я б не хотів зараз оцінювати, тому що зараз емоції у всіх - і у мене, і у вболівальників. Коли емоції зашкалюють, то можна помилково поставити не той лайк. Треба об’єктивно розібратися.

Якщо подивитися до Олімпіади на що ми могли розраховувати, то це в особистих гонках тільки Джима та Підручний. І в естафетних гонках ми могли боротися за медалі.

У нас були шанси, командна функціонально була готова дуже здорово, але не вийшло зі стрільбою, не пристосувалися до цих складних умов - високогір’я, вітряних, морозних. Таких тренувань не було багато під час сезону.

Ми спілкувалися з тренерами, нас підвело те, що у нас не було підготовки у таких складних умовах, не було можливості. Хлопцям і дівчатам не вдалося до них звикнути", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022.

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