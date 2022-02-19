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Екгофф: Добре, що допустила лише два промахи на заключній стрільбі

Сьогодні 07:18 143 0
Біатлоністка прокоментувала свій виступ у мас-старті
Екгофф: Добре, що допустила лише два промахи на заключній стрільбі
#Олімпіада-2022, #Тіріль Екгофф

Джерело - biathlonworld.com.

Норвезька біатлоністка Тіріль Екгофф задоволена своєю стрільбою лежачи у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Дуже рада! Так і знала, що гонка буде важка. Задоволена своєю стрільбою лежачи - умови були складними, але я впоралася. Намагалася не накручувати себе, не ускладнювати ситуацію. Я була дуже рада більшу частину гонки бігти із Марте. У нас була така велика перевага, але потім ми застрягли на останньому вогневому. Було весело! Чекала, що станеться те саме, що і в естафеті, але намагалася мислити позитивно. Я довго стояла, але потім вирішила трохи щось змінити, сісти. Це допомогло.

Добре, що допустила лише два промахи на заключній стрільбі. На останньому колі нервувалася через Марте, вона така швидка! Але потім побачила, що вона трохи зменшила темп, тож я спокійно доїхала до фінішу на самоті", - зазначила Екгофф.

Раніше Тіріль Екгофф здобула срібну медаль у мас-старті на Олімпіаді-2022.

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