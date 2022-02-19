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Йоганнес Бо назвав ключовий момент у мас-старті Олімпіади-2022

Сьогодні 05:00 286 0
Біатлоніст прокоментував свій виступ у гонці
Йоганнес Бо назвав ключовий момент у мас-старті Олімпіади-2022
#Йоганнес Бо, #Олімпіада-2022

Джерело - biathlonworld.com.

Норвезькому біатлоністу Йоганнесу Бо дуже допомогла влучна стрільба на другому вогневому рубежі у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Ключовим моментом гонки була друга стрільба, я закрив усі мішені і вийшов уперед. Відірвався від суперників, як і хотів перед гонкою, і не оглядався назад.

Думаю, п'ять медалей, з яких чотири золоті - це дуже здорово. Те, що я зрівнявся за кількістю нагород на одній Олімпіаді з Королем біатлону - Уле-Ейнаром Б'єрндаленом - це велике досягнення та привід для святкування. 15-та золота медаль Норвегії (Олімпійський рекорд), нікому раніше цього не вдавалося. Сьогодні велике свято для нашої країни.

Успіх у Пекіні був дуже важливим для мене, адже ніколи не знаєш, як пройдуть Ігри. Останні роки у біатлоні були фантастичними, але головне - це Олімпіада. Щасливий, що зміг показати тут свою найкращу форму. Сподіваюся, сили на решту сезону залишаться", - сказав Йоганнес Бо.

Раніше Йоганнес Бо здобув золоту медаль у мас-старті.

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