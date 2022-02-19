Прима: Хотілося поборотися за ТОП-10 чи ТОП-6

Джерело - Суспільне Спорт.
Український біатлоніст Артем Прима не задоволений своїм 15-им місцем у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявив біатлоніст.
"Мій новий особистий рекорд - 15-те місце у спринті? Не дуже задоволений. Хотілося поборотися за ТОП-10, ТОП-6.
Не кажу про медалі, бо в нашому виді спорту [для цього] треба дійсно дуже добре підійти функціонально, треба бути дуже сконцентрованим і щоб була удача - щоб усе зійшлося", - сказав Прима.
Раніше Артем Прима посів 28-е місце у мас-старті.