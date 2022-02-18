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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 19 лютого

Сьогодні 18:02 259 0
Буде розіграно ще 8 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 19 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

19 лютого відбувається 18-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 8 комплектів медалей.

Розклад 18-го дня зимової Олімпіади-2022:

    • 03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 1-а спроба
    • 03:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал
    • 05:00. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/8 фіналу
    • 05:05. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 2-а спроба
    • 05:47. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/4 фіналу
    • 06:14. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/2 фіналу
    • 06:37. Гірськолижний спорт. Командні змагання. За третє місце
    • 06:46. Гірськолижний спорт. Командні змагання. Фінал
    • 08:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль
    • 08:50. Керлінг. Чоловіки. Фінал. Велика Британія - Швеція
    • 09:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. 1/2 фіналу
    • 09:45. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. 1/2 фіналу
    • 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал
    • 11:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал
    • 13:00. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма
    • 14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 3-я спроба
    • 14:05. Керлінг. Жінки. За третє місце
    • 15:10. Хокей. Чоловіки. Матч за 3 місце. Словаччина - Швеція
    • 15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба

                          Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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