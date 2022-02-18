Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 19 лютого

Буде розіграно ще 8 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

19 лютого відбувається 18-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 8 комплектів медалей.

Розклад 18-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 1-а спроба

03:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал

05:00. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/8 фіналу

05:05. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 2-а спроба

05:47. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/4 фіналу

06:14. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/2 фіналу

06:37. Гірськолижний спорт. Командні змагання. За третє місце

06:46. Гірськолижний спорт. Командні змагання. Фінал

08:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль

08:50. Керлінг. Чоловіки. Фінал. Велика Британія - Швеція

09:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. 1/2 фіналу

09:45. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. 1/2 фіналу

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал



11:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал

13:00. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма

14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 3-я спроба

14:05. Керлінг. Жінки. За третє місце

15:10. Хокей. Чоловіки. Матч за 3 місце. Словаччина - Швеція

15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба