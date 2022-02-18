Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 19 лютого

Джерело - Чемпіон.
19 лютого відбувається 18-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 8 комплектів медалей.
Розклад 18-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 1-а спроба
- 03:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал
- 05:00. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/8 фіналу
- 05:05. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 2-а спроба
- 05:47. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/4 фіналу
- 06:14. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/2 фіналу
- 06:37. Гірськолижний спорт. Командні змагання. За третє місце
- 06:46. Гірськолижний спорт. Командні змагання. Фінал
- 08:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль
- 08:50. Керлінг. Чоловіки. Фінал. Велика Британія - Швеція
- 09:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. 1/2 фіналу
- 09:45. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. 1/2 фіналу
- 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал
- 11:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал
- 13:00. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма
- 14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 3-я спроба
- 14:05. Керлінг. Жінки. За третє місце
- 15:10. Хокей. Чоловіки. Матч за 3 місце. Словаччина - Швеція
- 15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба