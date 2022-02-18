Український біатлоніст Артем Прима не задоволений своєю стрільбою на вогневих рубежах у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Було дуже холодно: вечірня гонка. Що стосується стрільби, знову я не задоволений, як і в цілому на всій Олімпіаді. Не знаю, чому так. Може, з початку сезону все пішло не так, як хотілося.

Функціонально все нормально: можна боротися, конкуренцію комусь створювати", - сказав Прима.