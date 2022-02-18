Головне
Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого
Сьогодні 15:28 170
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:38 39762
Крол став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 12:02 276
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 11:54 3629
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
Сьогодні 11:42 429
Швейцарець Регез завоював золоту медаль у скікросі
Сьогодні 10:02 292
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
Сьогодні 09:42 617
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 364
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 1005
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1674
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Прима: Я не задоволений своєю стрільбою на Олімпіаді

Сьогодні 15:33 84 0
Біатлоніст прокоментував свій виступ у мас-старті
Прима: Я не задоволений своєю стрільбою на Олімпіаді
#Олімпіада-2022, #Артем Прима

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Артем Прима не задоволений своєю стрільбою на вогневих рубежах у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Було дуже холодно: вечірня гонка. Що стосується стрільби, знову я не задоволений, як і в цілому на всій Олімпіаді. Не знаю, чому так. Може, з початку сезону все пішло не так, як хотілося.

Функціонально все нормально: можна боротися, конкуренцію комусь створювати", - сказав Прима.

Раніше Артем Прима посів 28-е місце у мас-старті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 137928
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 37495 5
Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку 74919 17
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 52240 2
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 66233
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 39762
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4855
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9235 2
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 4337
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 17407
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38194
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 10892 22