В українського біатлоніста Дмитра Підручного на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні в індивідуальній гонці мав дуже великі шанси на позитивний результат.

Про це заявив біатлоніст.

"Шанси боротися за високі місця були практично в кожній гонці. Я задоволений індивідуалкою, спринтом, переслідуванням. 13-18 місця - це досить хороші результати в теперішній конкуренції, в тих умовах, які були, й при тому, що в мене майже в кожній гонці були якісь проблеми зі здоров'ям.

Старався, боровся, але трохи десь не вистачало. Дуже великі шанси були в індивідуальній гонці, і добре себе в ній почував на трасі, хороший хід показував", - сказав Підручний.