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Підручний: Шанси боротися за високі місця були практично в кожній гонці

Сьогодні 16:33 150 0
Біатлоніст - про загальні враження від Олімпіади-2022
Підручний: Шанси боротися за високі місця були практично в кожній гонці
#Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

В українського біатлоніста Дмитра Підручного на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні в індивідуальній гонці мав дуже великі шанси на позитивний результат.

Про це заявив біатлоніст.

"Шанси боротися за високі місця були практично в кожній гонці. Я задоволений індивідуалкою, спринтом, переслідуванням. 13-18 місця - це досить хороші результати в теперішній конкуренції, в тих умовах, які були, й при тому, що в мене майже в кожній гонці були якісь проблеми зі здоров'ям.

Старався, боровся, але трохи десь не вистачало. Дуже великі шанси були в індивідуальній гонці, і добре себе в ній почував на трасі, хороший хід показував", - сказав Підручний.

Раніше Дмитро Підручний посів 24-е місце у мас-старті.

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