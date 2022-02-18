Підручний: Стоячи було дуже важко стріляти

Для українського біатлоніста Дмитра Підручного після другого вогневого рубежу завершився мас-старт на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Те, що після першої стрільби їхав із лідерами, не повпливав на [наступну]. Вітер ніби такий самий був, що й на першій. Чому було три промахи, не знаю. Гонка після другого рубежа, можна сказати, закінчилася, тому що з трьома промахами було важко щось зробити, уже йшов далеко від груп лідерів.

Ну, й стоячи було дуже важко стріляти: вітер поривистий був. Старався нешвидко, виважено стріляти, але, на жаль, ще по два промахи на рубежах і далеке 24-те місце в підсумку. Старався по трасі, з ким міг, чіплятися. Навіть за 24-те місце боровся з канадцем, наздогнав його по трасі та старався й це місце вибороти, щоб якнайвище бути - все-таки Олімпіада", - сказав Підручний.