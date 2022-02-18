Алімбекова: На щастя, я вчасно відреагувала на падіння Джими

Білоруська біатлоністка Дінара Алімбекова вчасно зреагувала на падіння українки Юлії Джими у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила біатлоністка.

"Сил вистачило, але погода ... Перше коло видалося дуже нервовим, дивним. Зазвичай дівчатка стартують жваво, хтось виривається вперед, але сьогодні ніхто не займався цим. Тому що спочатку дме вітер у спину і важкий підйом, а потім розвертаємось - і сильний вітер у обличчя. Кожна починає гальмувати, ніхто не хоче лізти вперед. Так от і натрапляємо один на одного.

Я взагалі несподівано опинилася наприкінці. Мене всі обганяли. На щастя, я вчасно відреагувала на падіння Джими. Не знаю, таке все суєтне було. Або це вже всі сили покинули, щоб стартувати жваво та брати ситуацію під свій контроль", - зазначила Алімбекова.