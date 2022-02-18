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Алімбекова - про мас-старт: Цілилася в одну мішень, а потрапила в іншу

Сьогодні 15:02 227 0
Біатлоністка прокоментувала свій виступ у мас-старті
Алімбекова - про мас-старт: Цілилася в одну мішень, а потрапила в іншу
#Олімпіада-2022, #Дінара Алімбекова

Джерело - Прессбол.

Білоруська біатлоністка Дінара Алімбекова розчарована своїм виступом у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила біатлоністка.

"Все ж таки добре, що пробігли сьогодні. На завтра обіцяли ще гіршу погоду. Чоловіки навіть скасували тренування. Не знаю, чи ми тренуватимемося в такий холод... А сьогодні? Такі погодні умови завжди лотерея. Тут уже ні про який професіоналізм не йдеться. Я вважаю себе хорошим стрільцем, який здатний підлаштовуватися під різні примхи погоди, проте коли вітер так зрадливо дме в спину, складно навіть знайти установку.

Зізнаюся, я цілилася в одну мішень, а потрапила до іншої. Не знаю, як це так вийшло. Ще й сонце заважає. Після першої стійки йшла і навіть не могла згадати, скільки у мене промахів. Тому що довго стріляла та зовсім заплуталася. Стріляла в одне - потрапляла в інше. Дуже важко було. Хоча, як не дивно, сьогодні я почувала себе, можна сказати, чудово в порівнянні з іншими гонками. Або все тільки починається для мене, або я просто звикла до того, що тут уже все закінчилося, і береглася. Перед виходом на старт розмовляла телефоном з мамою, ділилася усіма своїми тривогами, припускала, що сьогодні мене вивозитимуть звідси, як Тандреволл. Бо знала: сьогодні віддам усі сили, що залишилися, видавлю із себе останні краплі енергії", - зазначила Алімбекова.

Раніше Алімбекова посіла 12-е місце у мас-старті, зробивши 6 промахів.

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