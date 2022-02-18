Понсілуома: Мас-старт був останнім шансом і я ним скористався

Шведський біатлоніст Мартін Понсілуома задоволений своїм виступ у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Я був дуже близький до подіуму в спринті, тому мені дуже хотілося здобути медаль у мас-старті. То був останній шанс, і я ним скористався. Сьогодні були дуже погані умови для стрілянини, але мені вдалося обійтися лише двома промахами. Я і стріляв добре, і ходом теж виглядав непогано.

На останньому колі я був змушений працювати на самоті. У результаті у мене друге місце, і я радий. Я дуже задоволений, хоча поки що повністю це ще не усвідомив. Мені треба повернутися додому і розслабитися", - сказав Понсілуома.