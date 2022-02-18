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Понсілуома: Мас-старт був останнім шансом і я ним скористався

Сьогодні 16:48 154 0
Біатлоніст прокоментував свій виступ у мас-старті
Понсілуома: Мас-старт був останнім шансом і я ним скористався
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіонат.

Шведський біатлоніст Мартін Понсілуома задоволений своїм виступ у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоніст.

"Я був дуже близький до подіуму в спринті, тому мені дуже хотілося здобути медаль у мас-старті. То був останній шанс, і я ним скористався. Сьогодні були дуже погані умови для стрілянини, але мені вдалося обійтися лише двома промахами. Я і стріляв добре, і ходом теж виглядав непогано.

На останньому колі я був змушений працювати на самоті. У результаті у мене друге місце, і я радий. Я дуже задоволений, хоча поки що повністю це ще не усвідомив. Мені треба повернутися додому і розслабитися", - сказав Понсілуома.

Раніше Мартін Понсілуома завоював срібну медаль у мас-старті.

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