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Йоганнес Бо повторив досягнення Мартена Фуркада

Сьогодні 14:02 41 0
Норвежець став п'ятиразовим олімпійським чемпіоном
Йоганнес Бо повторив досягнення Мартена Фуркада
#Йоганнес Бо, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв мас-старт на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні та зрівнявся за здобутими золотими медалями з Мартеном Фуркадом.

Ця перемога принесла 28-річному норвежцю п'яту золоту медаль Ігор у кар'єрі. До цього він вигравав індивідуальну гонку на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, на змаганнях у Пекіні біатлоніст завоював золото у змішаній естафеті, спринті та чоловічій естафеті.

Бо повторив досягнення француза Мартена Фуркада за золотими медалями на Олімпіадах. Фуркад виграв дві золоті нагороди на Олімпіаді-2014 у Сочі (перегони переслідування та індивідуальні перегони), а також виграв три гонки на Іграх-2018 у Пхенчхані (перегони переслідування, мас-старт, змішана естафета).

Рекорд за кількістю золотих медалей на Олімпійських іграх у біатлоні у чоловіків належить Уле-Ейнару Б'єрндалену (8).

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