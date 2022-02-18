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18-річна китайська фристайлістка встановила історичний рекорд зимових Олімпіад

Сьогодні 13:48 92 0
Ейлін Гу здобули три медалі у Пекіні
18-річна китайська фристайлістка встановила історичний рекорд зимових Олімпіад
#Олімпіада-2022, #Ейлін Гу

Джерело - Чемпіон.

Китайська фристайлістка Ейлін Гу переписала історію зимових Олімпіад у Пекіні на Іграх-2022.

18-річна спортсменка виграла золоту медаль у хафпайпі, що дозволило їй встановити унікальне досягнення. Гу - першою фристайлістка, якій вдалося завоювати одразу три медалі на одних Олімпійських іграх.

Раніше в Пекіні-2022 вона здобула золоту медаль у біг-ейрі, а також здобула срібну в змаганнях зі слоупстайлу. Таким чином, перемога у хафпайпі принесла їй вже третю медаль на поточних змаганнях.

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