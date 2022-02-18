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Велепець: Біатлоністки продемонстрували гідний результат на Олімпіаді-2022

Сьогодні 16:18 183 0
Фахівець прокоментував виступ українських біатлоністок на Олімпіаді-2022
Велепець: Біатлоністки продемонстрували гідний результат на Олімпіаді-2022
#Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Ірина Петренко, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські біатлоністки на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні продемонстрували хороший результат, який показує потенціал команди.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Підсумовуючи, 7, 8, 10, 11, 13 місця - думаю, це високі результати. І Настя, і Іра цілий грудень не змогли тренуватись. Олена не могла ніде, окрім естафети, допомогти команді. Вона прийшла, повірте, не в найгіршому стані, ніж Юля, на цю Олімпіаду. Ми все відкинули убік - просто готувалися до Олімпіади. З усіма цими проблемами, і з Дашею, яка фактично з першої до останньої гонки була у ковідному готелі... Але загалом маю бути задоволений.

Звичайно, завжди хочеться більшого, тому й робимо цю важку роботу, коли 200 днів поза домом, без сім'ї, жертвуючи багато чим: і спортсмени, і тренери, і команда. Звичайно, хотіли з більшим успіхом приїхати на Олімпіаду - здоровими та поборотися. Якби всі дівчата були в змозі... А врешті-решт три дівчини відбігали програму, і Олена допомогла в естафеті. Результат все одно гідний і потенціал цієї команди є", - зазначив Велепець.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022.

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