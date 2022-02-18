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Велепець: Лідеру команди складно виступати в естафеті

Сьогодні 15:18 149 0
Фахівець прокоментував виступ Джими в естафеті
Велепець: Лідеру команди складно виступати в естафеті
#Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Українській біатлоністці Юлії Джимі в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні важче було бігти, ніж її партнеркам по збірній.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Щодо естафети... Лідеру команди завжди важче бігти, ніж решті. Тому що Юля завжди думає, що треба щось ще спеціально зробити, щось спеціально додати, щоб підтягнути цю естафету, як уже багато разів було. Але після цього, звісно, ​​важко... Там умови були не як сьогодні – і не впоралася.

А тут сьогодні, у важких умовах, просто зробила все правильно, тому результат високий. Хоча тут треба було мати трохи удачі на рубежі, бо десь було більше поривів, менше поривів, але штилю не було. Француженці пощастило, бо Тіріль і Марте стояли довго-довго - і все не закрили, а Бреза прийшла, стріляла швидко - і закрила. Біатлон - це спорт, в якому треба бути в дуже хорошому стані та ще мати певний відсоток удачі", - зазначив Велепець.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022.

Нагадаємо, Юлія Джими невдало виступила в естафеті, в якій збірна України посіла 7-е місце.

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