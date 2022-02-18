Тренер збірної України: Джима взяла тактику повільно стріляти

Українська біатлоністка Юлія Джима після падіння втратила 15-20 секунд, що є дуже великим програшем у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Сьогодні був не лише сильний вітер із поривами, а й холодно, тому важка стрільба. Ще перед гонкою думали, що краще: або стріляти дуже повільно та акуратно, або стріляти швидко і, можливо, на кола йти. Є ризик у обох сторін. Коли швидко дівчата закривали, Юля взяла тактику повільно стріляти, щоб закривати і не йти на неприємне штрафне коло, бо воно під підйомом, і відразу після кола треба на підйом. Тому вона зробила все вірно. Просто не було б цього падіння на першому колі, де я не знаю, що точно було...

Вона просто впала і 15-20 секунд втратила до першого рубежу - це дуже великий програш. І потім ще повільна стрільба і після першого кола взагалі не виглядала добре. Але потім зібралася і сьоме місце - чудовий результат. Тому шкода через падіння... Але решту зробила, як треба", - зазначив Велепець.