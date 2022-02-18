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WADA - про справу Валієвої: CAS проігнорував чіткі положення антидопінгового кодексу

Сьогодні 09:18 129 0
Всесвітнє антидопінгове агентство прокоментувало рішення CAS
WADA - про справу Валієвої: CAS проігнорував чіткі положення антидопінгового кодексу
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Мотивувальна частина рішення підтверджує, що панель CAS проігнорувала чіткі та недвозначні положення Всесвітнього антидопінгового кодексу при розгляді справи фігуристки Каміли Валієвої.

Про це повідомляє пресслужба WADA.

"Мотивувальна частина рішення підтверджує, що панель CAS проігнорувала чіткі та недвозначні положення Всесвітнього антидопінгового кодексу щодо критеріїв щодо скасування обов'язкового тимчасового усунення.

По суті, виносячи таке рішення, панель CAS переписала кодекс, заявивши, що обов'язкове тимчасове усунення "захищених осіб" має розглядатися як факультативне.

Щодо затримки між взяттям проби та повідомленням антидопінгової лабораторії в Стокгольмі про позитивний результат тесту, як було заявлено 14 лютого, WADA знову зазначає, що явна відповідальність лежить на РУСАДА - щодо забезпечення ефективної підтримки зв'язку з лабораторією для своєчасного аналізу проб, особливо напередодні великої події.

На жаль, РУСАДА не відзначила високого пріоритету зразка, незважаючи на те, що лабораторія повідомила про затримки, викликані спалахом коронавірусу серед її співробітників", - йдеться у заяві WADA.

CAS опублікував мотивувальну частину рішення у справі Камілі Валієвої та зняття її усунення РУСАДА, завдяки якому вона взяла участь у жіночому одиночному турнірі та посіла четверте місце.

Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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