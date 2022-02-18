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CAS: триметазидин міг потрапити в організм Валієвої через ліки дідуся

Сьогодні 06:33 138 0
CAS опублікував мотивувальну частину рішення у справі фігуристки
CAS: триметазидин міг потрапити в організм Валієвої через ліки дідуся
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Заборонений препарат триметазидин міг потрапити в організм фігуристки ОКР Каміли Валієвої через ліки її дідуся.

Про це повідомляє пресслужба спортивного арбітражного суду.

За словами представників 15-річної спортсменки, вона не вживала заборонену речовину навмисно, вона потрапила до її організму, найімовірніше, побутовим шляхом через її дідуся, який використовує триметазидин.

У четвер увечері CAS опублікував мотивувальну частину рішення у справі Валієвої. Раніше суд відхилив апеляції МОК, ВАДА та ISU та допустив фігуристку до участі у особистих змаганнях на Іграх у Китаї.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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