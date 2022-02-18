Джерело - Чемпіон.
Китайська фристайлістка Ейлін Гу з результатом 95,25 виграла золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у хаф-пайпі.
Для Ейлін Гу це третя медаль Ігор у Пекіні. Раніше китаянка взяла золоту медаль у біг-ейрі та срібну - у слоупстайлі.
Срібною призеркою стала Кессі Шарп із Канади (90,75). Бронзова медаль дісталася канадці Рейчел Каркер (87,75).
Українки у цій дисципліні не виступали.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл. Хай-пайп. Жінки
18 лютого