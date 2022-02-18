Завершився фінал дисципліни хаф-пайп серед жінок

Джерело - Чемпіон.

Китайська фристайлістка Ейлін Гу з результатом 95,25 виграла золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у хаф-пайпі.

Для Ейлін Гу це третя медаль Ігор у Пекіні. Раніше китаянка взяла золоту медаль у біг-ейрі та срібну - у слоупстайлі.

Срібною призеркою стала Кессі Шарп із Канади (90,75). Бронзова медаль дісталася канадці Рейчел Каркер (87,75).

Українки у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Фристайл. Хай-пайп. Жінки

18 лютого