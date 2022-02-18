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Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі

Сьогодні 06:08 128 0
Завершився фінал дисципліни хаф-пайп серед жінок
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Китайська фристайлістка Ейлін Гу з результатом 95,25 виграла золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у хаф-пайпі. 

Для Ейлін Гу це третя медаль Ігор у Пекіні. Раніше китаянка взяла золоту медаль у біг-ейрі та срібну - у слоупстайлі.

Срібною призеркою стала Кессі Шарп із Канади (90,75). Бронзова медаль дісталася канадці Рейчел Каркер (87,75).

Українки у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл. Хай-пайп. Жінки
18 лютого

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