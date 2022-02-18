Трусова: Я говорила про завершення кар'єри на емоціях

Джерело - sport-express.ru.
Фігуристка ОКР Олександра Трусова після виступу на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не збирається завершувати кар'єру.
Про це заявила фігуристка.
"Сьогодні я говорила про завершення кар'єри на емоціях. Про ЧС і решту я подумаю потім і вирішу, що робити.
Мені знову пропонували після короткої прибрати сальхів і катати з чотирма четвернями. Я відповіла "ні", хотіла стрибнути п'ять. Налаштовувалась на це і рада, що все вийшло на Олімпіаді" - заявила Трусова.
Трусової зарахували три четверні стрибки із заявлених п'яти. Її довільну програму оцінили вище за олімпійську чемпіонку Ганну Щербакову, але за сумою балів вона поступилася співвітчизниці.
Нагадаємо, що Трусова стала срібною призеркою Олімпіади-2022.