Трусова: Я говорила про завершення кар'єри на емоціях

Фігуристка ОКР Олександра Трусова після виступу на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не збирається завершувати кар'єру.

Про це заявила фігуристка.

"Сьогодні я говорила про завершення кар'єри на емоціях. Про ЧС і решту я подумаю потім і вирішу, що робити.

Мені знову пропонували після короткої прибрати сальхів і катати з чотирма четвернями. Я відповіла "ні", хотіла стрибнути п'ять. Налаштовувалась на це і рада, що все вийшло на Олімпіаді" - заявила Трусова.