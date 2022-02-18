Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 05:53 1210
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 07:16 1491
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 126
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 648
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1071
Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді
Вчора 23:07 997
Ліга Європи. Аталанта - Олімпіакос: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 2442
Фото дня. Абраменко отримав срібну медаль Олімпійських ігор
Вчора 16:53 573
Черговий провал Шифрін та унікальний рекорд канадської хокеїстки: підсумки Олімпіади 2022 за 17 лютого
Вчора 16:41 5238
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Вчора 14:42 17533
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Трусова: Я говорила про завершення кар'єри на емоціях

Сьогодні 06:18 158 0
Фігуристка прокоментувала слова про бажання завершити кар'єру
Трусова: Я говорила про завершення кар'єри на емоціях
#Олімпіада-2022, #Олександра Трусова

Джерело - sport-express.ru.

Фігуристка ОКР Олександра Трусова після виступу на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не збирається завершувати кар'єру.

Про це заявила фігуристка.

"Сьогодні я говорила про завершення кар'єри на емоціях. Про ЧС і решту я подумаю потім і вирішу, що робити.

Мені знову пропонували після короткої прибрати сальхів і катати з чотирма четвернями. Я відповіла "ні", хотіла стрибнути п'ять. Налаштовувалась на це і рада, що все вийшло на Олімпіаді" - заявила Трусова.

Трусової зарахували три четверні стрибки із заявлених п'яти. Її довільну програму оцінили вище за олімпійську чемпіонку Ганну Щербакову, але за сумою балів вона поступилася співвітчизниці.

Нагадаємо, що Трусова стала срібною призеркою Олімпіади-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку 39102 6
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 135254
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 28828 3
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 9599
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 17533
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 20139
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2194 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41006
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 27906 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11280
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10042
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 28443