Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
Сьогодні 06:43 1659
Аблаєв: Абраменко влітку думав не продовжувати кар'єру
Сьогодні 07:18 131
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1123
Блискучий стрибок Абраменка, що приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. ВІДЕО
Вчора 19:48 1117
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:45 38806
Українську лижницю спіймали на допінгу
Вчора 17:35 22840 9
Ястремська сенсаційно перемогла Крейчикову на турнірі у Дубаї
Вчора 16:47 915 1
Медаль України та тріумф Швеції: підсумки Олімпіади 2022 за 16 лютого
Вчора 16:32 3415 1
Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх
Вчора 15:42 1569
Абраменко: Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця
Вчора 15:33 645
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Визначилися півфінальні пари чоловічого турніру з керлінгу

Сьогодні 07:33 132 0
Обидві півфінальні ігри відбудуться 17 лютого
Визначилися півфінальні пари чоловічого турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився груповий етап чоловічого турніру з керлінгу.

До півфіналу вийшли збірні Великої Британії, Швеції, Канади та США. 

У півфіналі збірна Швеції зіграє з Канадою, а Велика Британія зустрінеться з США. Обидві півфінальні ігри відбудуться 17 лютого, початок о 14:05.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

У 2018 році переможцем чоловічого турніру з керлінгу стала національна команда США, яка здобула перемогу над збірною Швеції з рахунком 10:7.

Коментарі ()
Популярне зараз
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 17097
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 123477
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 38806
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 12776 3
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 61640
Українську лижницю спіймали на допінгу Українську лижницю спіймали на допінгу 22840 9
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7548
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 16995
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3972
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 85940 1
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 179185
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 39907