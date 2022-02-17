Обидві півфінальні ігри відбудуться 17 лютого

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився груповий етап чоловічого турніру з керлінгу.

До півфіналу вийшли збірні Великої Британії, Швеції, Канади та США.

У півфіналі збірна Швеції зіграє з Канадою, а Велика Британія зустрінеться з США. Обидві півфінальні ігри відбудуться 17 лютого, початок о 14:05.

У 2018 році переможцем чоловічого турніру з керлінгу стала національна команда США, яка здобула перемогу над збірною Швеції з рахунком 10:7.