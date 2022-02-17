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Збірна США перемогла Данію. Результати 12 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 06:52 207 0
У 12-му турі відбулися чотири матчі
Збірна США перемогла Данію. Результати 12 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 17 лютого відбулися матчі 12-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Норвегії впевнено перемогла Італію, Данія програла США, Швеція - Швейцарії, а Велика Британія переграла Канаду. 

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг. Чоловіки. 12 тур,
17 лютого

Данія - США 5:7

Швеція - Швейцарія 8:10

Канада - Велика Британія 2:5

Норвегія - Італія 9:4

Турнірна таблиця:

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