Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 17 лютого відбулися матчі 12-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Норвегії впевнено перемогла Італію, Данія програла США, Швеція - Швейцарії, а Велика Британія переграла Канаду.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Данія - США 5:7
Швеція - Швейцарія 8:10
Канада - Велика Британія 2:5
Норвегія - Італія 9:4
Турнірна таблиця: