У 12-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 17 лютого відбулися матчі 12-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Норвегії впевнено перемогла Італію, Данія програла США, Швеція - Швейцарії, а Велика Британія переграла Канаду.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг. Чоловіки. 12 тур,

17 лютого

Данія - США 5:7

Швеція - Швейцарія 8:10

Канада - Велика Британія 2:5

Норвегія - Італія 9:4

Турнірна таблиця: