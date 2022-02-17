Екгофф прокоментувала провальну стрільбу в естафеті: Хочу сховатися

Норвезька біатлоністка, десятикратна чемпіонка світу Тіріль Екгофф розчарована своєю стрільбою в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила спортсменка.

"Це була тряска. Коли вона з'являється, я не маю жодного шансу. Мене сильно трясе, це справді жахливо. Намагаюся боротися з цим усіма силами, що я маю. Наче у мене хвороба Паркінсона, не знаю, як це пояснити. Це неконтрольований перекіс. Я хочу сховатися у великій чорній дірі.

Все це гірко. Тяжко бути винним в естафетній невдачі. Я дуже розчарована, але не можу нічого змінити", - зазначила Екхофф.