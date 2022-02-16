Шведські біатлоністки виграли естафету, збірна України фінішувала 7-ю

Джима настріляла одне коло штрафу на другому етапі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції з біатлону завоювала золоті медалі у жіночій естафеті 4х6 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Срібним призером змагань стала збірна ОКР, бронзовим - збірна Німеччини.

В естафеті збірна України виступала у складі (по етапах): Ірина Петренко - Юлія Джима - Анастасія Меркушина - Олена Білосюк.

Петренко влучно відпрацювала на першому етапі, передавши естафету з відставання 21 секунду. Джима, на жаль, настріляла на коло штрафу і збірна України була за межами ТОП-10.

Меркушина впевнено пройшла третій етап, піднявши збірну України на 8-е місце. Білосюк чудово відпрацювала на вогневих рубежах і фінішувала 7-ою.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Біатлон. Естафета 4х6 км. Жінки

16 лютого