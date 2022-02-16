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Шведські біатлоністки виграли естафету, збірна України фінішувала 7-ю

Сьогодні 10:59 541 0
Джима настріляла одне коло штрафу на другому етапі
Шведські біатлоністки виграли естафету, збірна України фінішувала 7-ю
#Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Ірина Петренко

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції з біатлону завоювала золоті медалі у жіночій естафеті 4х6 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Срібним призером змагань стала збірна ОКР, бронзовим - збірна Німеччини.

В естафеті збірна України виступала у складі (по етапах): Ірина Петренко - Юлія Джима - Анастасія Меркушина - Олена Білосюк. 

Петренко влучно відпрацювала на першому етапі, передавши естафету з відставання 21 секунду. Джима, на жаль, настріляла на коло штрафу і збірна України була за межами ТОП-10. 

Меркушина впевнено пройшла третій етап, піднявши збірну України на 8-е місце. Білосюк чудово відпрацювала на вогневих рубежах і фінішувала 7-ою.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон. Естафета 4х6 км. Жінки
16 лютого
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