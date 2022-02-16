Шведські біатлоністки виграли естафету, збірна України фінішувала 7-ю

Джерело - Чемпіон.
Збірна Швеції з біатлону завоювала золоті медалі у жіночій естафеті 4х6 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Срібним призером змагань стала збірна ОКР, бронзовим - збірна Німеччини.
В естафеті збірна України виступала у складі (по етапах): Ірина Петренко - Юлія Джима - Анастасія Меркушина - Олена Білосюк.
Петренко влучно відпрацювала на першому етапі, передавши естафету з відставання 21 секунду. Джима, на жаль, настріляла на коло штрафу і збірна України була за межами ТОП-10.
Меркушина впевнено пройшла третій етап, піднявши збірну України на 8-е місце. Білосюк чудово відпрацювала на вогневих рубежах і фінішувала 7-ою.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон. Естафета 4х6 км. Жінки
16 лютого
- 1. Швеція (0+6) 1:11:03,9
- 2. ОКР (1+7) +12,0
- 3. Німеччина (0+6) +37,4
- 4. Норвегія (2+8) +50 ,7
- 5. Італія (0+5) +1:33,1
- 6. Франція (2+10) +2:13,0
- 7. Україна (1+6) +3:00,2
- Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок