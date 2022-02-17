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Окіпнюк: Зупинятися не збираюся, а там - побачимо

Сьогодні 16:48 194 0
Українець поділився враженнями свого виступу
Окіпнюк: Зупинятися не збираюся, а там - побачимо
#Олімпіада-2022, #Олександр Окіпнюк

Джерело - Суспільне Спорт.

Український фристайліст Олександр Окіпнюк не задоволений оцінками суддів у фіналі з лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"[Судді] трохи "зажали" [оцінки]. Не знаю, що їм не сподобалося. Були похибки, але вони не такі суттєві. Не знаю - суддям видніше. Як для перших Олімпійських ігор результатом задоволений. Хоча хотілося б потрапити у суперфінал і поборотися за олімпійське "золото".

Підтримка? В основному батьки підтримували, рідні, друзі - всі [підтримували]. Хочу подякувати всім за підтримку, для мене це було дуже важливо. Далі – більше, будемо працювати над цим. Зупинятися не збираюся, а там - побачимо", - сказав Окіпнюк.

Нагадаємо 23-річний Окіпнюк показав 9-й  результат у фіналі Олімпіади-2022.

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