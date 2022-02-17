Український фристайліст Олександр Окіпнюк не задоволений оцінками суддів у фіналі з лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"[Судді] трохи "зажали" [оцінки]. Не знаю, що їм не сподобалося. Були похибки, але вони не такі суттєві. Не знаю - суддям видніше. Як для перших Олімпійських ігор результатом задоволений. Хоча хотілося б потрапити у суперфінал і поборотися за олімпійське "золото".

Підтримка? В основному батьки підтримували, рідні, друзі - всі [підтримували]. Хочу подякувати всім за підтримку, для мене це було дуже важливо. Далі – більше, будемо працювати над цим. Зупинятися не збираюся, а там - побачимо", - сказав Окіпнюк.