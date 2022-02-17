Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
Сьогодні 06:43 1651
Аблаєв: Абраменко влітку думав не продовжувати кар'єру
Сьогодні 07:18 130
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1113
Блискучий стрибок Абраменка, що приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. ВІДЕО
Вчора 19:48 1117
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:45 38805
Українську лижницю спіймали на допінгу
Вчора 17:35 22763 9
Ястремська сенсаційно перемогла Крейчикову на турнірі у Дубаї
Вчора 16:47 915 1
Медаль України та тріумф Швеції: підсумки Олімпіади 2022 за 16 лютого
Вчора 16:32 3413 1
Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх
Вчора 15:42 1568
Абраменко: Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця
Вчора 15:33 645
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бубка: Вірили у команду фристайлістів, але склалося інакше

Сьогодні 05:18 295 0
Функціонер прокоментував завоювання Абраменком срібної медалі
Бубка: Вірили у команду фристайлістів, але склалося інакше
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022, #Сергій Бубка

Джерело - НОК України.

Президент НОК України Сергій Бубка вважає срібного призера Олімпіади-2022 Олександра Абраменка героєм.

Про це заявив функціонер.

"Звичайно, чекали на медалі й раніше, але всі ми розуміємо непросту ситуацію для всіх спортсменів в період пандемії. Вірили у команду фристайлістів, але склалося інакше. Було дуже непросто в Пекіні. Однак Сашко витримав все. Він - справжній герой. Велика вдячність йому, кожному спортсмену збірної України, Енверу Аблаєву, всім фахівцям команди, які є професіоналами високого рівня й вже підготували прекрасну молодь, яка буде продовжувати ці чудові медальні традиції. Пишаюся українськими олімпійцями! Як кажуть, "знімаю капелюх" перед нашими спортсменами! Вони справжні герої!", - сказав Бубка.

Раніше Абраменко приніс Україні дев'яту медаль в історії зимових Олімпійських ігор.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 38805
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 12771 3
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 61640
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 123468
Українську лижницю спіймали на допінгу Українську лижницю спіймали на допінгу 22763 9
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 17094
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 13167 2
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 34515
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3286
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23055
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 179185
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6546 5