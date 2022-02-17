Бубка: Вірили у команду фристайлістів, але склалося інакше

Президент НОК України Сергій Бубка вважає срібного призера Олімпіади-2022 Олександра Абраменка героєм.

Про це заявив функціонер.

"Звичайно, чекали на медалі й раніше, але всі ми розуміємо непросту ситуацію для всіх спортсменів в період пандемії. Вірили у команду фристайлістів, але склалося інакше. Було дуже непросто в Пекіні. Однак Сашко витримав все. Він - справжній герой. Велика вдячність йому, кожному спортсмену збірної України, Енверу Аблаєву, всім фахівцям команди, які є професіоналами високого рівня й вже підготували прекрасну молодь, яка буде продовжувати ці чудові медальні традиції. Пишаюся українськими олімпійцями! Як кажуть, "знімаю капелюх" перед нашими спортсменами! Вони справжні герої!", - сказав Бубка.