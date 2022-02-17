Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE

Джерело - Чемпіон.
17 лютого відбувається 16-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 6 комплектів медалей.
Розклад 16-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Данія - США 5:7
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Швеція - Швейцарія 8:10
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Канада - Велика Британія 2:5
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Норвегія - Італія 9:4
- 03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
- 04:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
- 05:30. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Кваліфікація
- 06:10. Хокей. Жінки. Фінал. Канада - США
- 06:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
- 08:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом
- 08:00. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/8 фіналу
- 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Японія - Швейцарія
- 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. ОКР - Велика Британія
- 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Данія - Канада
- 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Південна Корея - Швеція
- 08:35. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/4 фіналу
- 08:54. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/2 фіналу
- 09:10. Фристайл. Жінки. Скі-крос. За 3 місце
- 09:20. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал
- 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
- 12:00. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма
- 13:00. Лижне двоборство. Чоловіки. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу