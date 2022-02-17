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Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE

Сьогодні 06:43 1651 0
Буде розіграно ще 6 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

17 лютого відбувається 16-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 6 комплектів медалей.

Розклад 16-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Данія - США 5:7
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Швеція - Швейцарія 8:10
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Канада - Велика Британія 2:5
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Норвегія - Італія 9:4
  • 03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
  • 04:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
  • 05:30. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Жінки. Фінал. Канада - США
  • 06:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
  • 08:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом
  • 08:00. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/8 фіналу
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Японія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. ОКР - Велика Британія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Данія - Канада
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Південна Корея - Швеція
  • 08:35. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/4 фіналу
  • 08:54. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/2 фіналу
  • 09:10. Фристайл. Жінки. Скі-крос. За 3 місце
  • 09:20. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
  • 12:00. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма
  • 13:00. Лижне двоборство. Чоловіки. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу

                      Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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