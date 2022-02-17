Велепець: Білосюк мене здивувала в естафеті

Українська біатлоністка Олена Білосюк дуже розумно пройшла трасу в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявив тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Ті, хто перехворіли коронавірусом, можуть зрозуміти. Ті, хто сидять вдома, можуть думати: десять днів відсиділа у кімнаті і далі можна бігти. Але біатлон не такий спорт. Олена мене здивувала, вона дуже розумно пройшла трасу, не сіпалася, не трималася за чешкою, а тримала свій темп. А на фініші залишилося ще сили, щоб поборотися як у спринті. Розумниця, що можу сказати.

У такій ситуації - це суперрезультат (сьоме місце). Дар'я Блашко, яка завжди в естафетах стабільний член, досі сидить в цьому ковідготелі - не знаю, коли будуть випускати, учорашній тест знову позитивний. Валю повезли додому на тестування. Ледь зібрали цю команду, ще два дні тому не знали, чи будемо бігти взагалі", - сказав Велепець.