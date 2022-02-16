Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 17 лютого

Буде розіграно ще 6 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

17 лютого відбудеться 16-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 6 комплектів медалей.

Розклад 16-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Данія - США

03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Швеція - Швейцарія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Канада - Велика Британія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Норвегія - Італія

03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Кваліфікація

04:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск

05:30. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Кваліфікація

06:10. Хокей. Жінки. Фінал. Канада - США

06:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Кваліфікація

08:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом

08:00. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/8 фіналу

08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Японія - Швейцарія

08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. ОКР - Велика Британія

08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Данія - Канада

08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Південна Корея - Швеція

08:35. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/4 фіналу

08:54. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/2 фіналу

09:10. Фристайл. Жінки. Скі-крос. За 3 місце

09:20. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал

10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

12:00. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма

13:00. Лижне двоборство. Чоловіки. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу