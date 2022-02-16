Абраменко: Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця

Українець прокоментував свій успішний виступ на олімпіаді

Джерело - НОК України.

Срібна медаль українського фристайліста Олександра Абраменка на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні є особливо приємною для українців у День єднання.

Про це заявив сам спортсмен.

"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль. Ця нагорода для нашої країни. Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця. Міф про прапороносців? Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивіться самі - я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави - це велика честь та гордість! Й тепер можу сказати, що й фартова", - сказав Абраменко.

Для України ця нагорода стала першою на Олімпіаді в Пекіні та загалом 9-ю на зимових Іграх. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.