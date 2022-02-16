Збірна України за влучної стрільби Юлії Джими могла боротися лише за 4-5 місце в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявив тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Юлія провела 100 хороших естафет, витягувала їх. А сьогодні ці промахи вліво - вітер трохи менший, ніж на пристрілці, чи сонце - не знаю. Промахи вліво - і на коло, уже надія про високе місце була втрачена. Але навіть з Юліним супервиступом, ми б могли боротися за 4-5 місце: три команди були сильніше сьогодні, навіть якби ми зробили все ідеально. Сьоме місце - хороший результат, багато команд, які уже вигравали, як і білоруски, далеко за нами.

Вона [Джима] буде сьогодні плакати, це зрозуміло. Розчарується. Напевно, й правильно. Одна справа, коли ти "запоров" собі результат, а коли естафету - більш болісно. Ми всі хочемо в естафеті дати ще більше, ніж в особистих гонках, і вона така. Треба зараз привести усе в порядок, за три дні мас-старт. На цьому мас-старті треба показати [високий результат]", - сказав Велепець.