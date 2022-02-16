Українські біатлоністки Ірина Петренко та Анастасія Меркушина чудово провели свої етапи естафетної гонки на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявив тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Треба похвалити і Іру, і Настю. Вони зробили чудові етапи, трохи ногами програвали, але на стрільбищі - без проблем. За Олену було видно, як тяжко вона біжить, ми раді що вона закінчила, а наприкінці змогла ще й "зробити" чешку. Сьоме місце - краще, ніж ми перед стартом думали. Треба чесно сказати. Така незрозуміла ситуація.

Естафета це так: треба усім чотирьом зробити усе супер, тоді можеш боротися. Сьогодні ми зробили три етапи супер, Юля - ні, результат - сьоме місце", - сказав Велепець.