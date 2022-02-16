Джерело - Суспільне Спорт.
Українські біатлоністки Ірина Петренко та Анастасія Меркушина чудово провели свої етапи естафетної гонки на XXIV зимових Олімпійських іграх.
Про це заявив тренер жіночої збірної України Урош Велепець.
"Треба похвалити і Іру, і Настю. Вони зробили чудові етапи, трохи ногами програвали, але на стрільбищі - без проблем. За Олену було видно, як тяжко вона біжить, ми раді що вона закінчила, а наприкінці змогла ще й "зробити" чешку. Сьоме місце - краще, ніж ми перед стартом думали. Треба чесно сказати. Така незрозуміла ситуація.
Естафета це так: треба усім чотирьом зробити усе супер, тоді можеш боротися. Сьогодні ми зробили три етапи супер, Юля - ні, результат - сьоме місце", - сказав Велепець.
Нагадаємо, що жіноча збірна України посіла 7-е місце в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.