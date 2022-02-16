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Білосюк: Правду кажуть, що коронавірус впливає на нервову систему

Сьогодні 15:03 297 0
Українка - про проблеми зі стрільбою під час підготовки до гонки
Білосюк: Правду кажуть, що коронавірус впливає на нервову систему
#Олена Білосюк, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Олена Білосюк під час підготовки до естафетної гонки на XXIV зимових Олімпійських іграх мала проблеми зі стрільбою.

Про це заявила біатлоністка.

"Зі стрільбою також не все було "лади", бо перші пару днів, коли задишка і запаморочення були.. Скажу так, правду кажуть, що коронавірус впливає на нервову систему. Я тренеру кажу, що мозок не встигає швидко реагувати. Тобто я бачу, щось треба зробити, але поки це роблю, вистріл пішов повз мішень. На тренуваннях я нервувала і нервувалася. Тренер мені постійно казав: "Лєна зберися, Лєна зберися". Перед стартом знову: я навіть трохи з ним сварилася. Але кожен намагався зробити максимум", - сказала Білосюк.

Нагадаємо, що жіноча збірна України посіла 7-е місце в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

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