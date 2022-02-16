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Білосюк: Я буду боротися завжди за команду до останнього метру

Сьогодні 13:48 206 0
Українка розповіла про свою підготовку до естафети
Білосюк: Я буду боротися завжди за команду до останнього метру
#Олена Білосюк, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Олена Білосюк до естафетної гонки на XXIV зимових Олімпійських іграх після коронавірусу підійти нормально не могла.

Про це заявила біатлоністка.

"Скажу так, після коронавірусу підійти нормально до цієї гонки було неможливо. Хто перехворів, розуміє, що треба місяць чи пару тижнів, щоб відійти, щоб нормально себе почувати. І перші два дні, коли я каталася [на тренуваннях], голова обертом йшла, і задишка, і зовсім сил не було. Я зі сльозами дивилася на тренерів і казала, що не знаю, як маю хоча б доїхати до фінішу.

Лише на третій день почала себе більш-менш нормально почувати, змогла прискорення зробити. Учора ще трішечки так посмикалася, але жодного цілого кола не змогла зробити у прискоренні. Уже на старті я розуміла, що треба дуже обережно вести цю гонку, дуже тактично грамотно, щоб доїхати до фінішу. Я відчувала, що будь-які два швидші кроки, знову йде запаморочення, підкошуються ноги - цього не можна робити. Максимально технічно намагалася йти, довгий крок, щоб просто доїхати.

Єдине: на фініші, коли зі спуску підхопила швидкість, лижі були чудові, і я змогла обійти на фініш чешку. Але це було більше для себе, щоб зрозуміти, що я вже перехворіла, що я буду боротися завжди за команду до останнього метру", - сказала Білосюк.

Нагадаємо, що жіноча збірна України посіла 7-е місце в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

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