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Меркушина: На Олімпіаду за досвідом не їдуть

Сьогодні 16:33 218 0
Українка - про загальні враження від Олімпіади
Меркушина: На Олімпіаду за досвідом не їдуть
#Анастасія Меркушина, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина дуже хотіла виступили в індивідуальній гонці на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявила біатлоністка.

"Мені прикро, що не вийшло вийти в індивідуальній гонці, хоча я дуже хотіла, але не було можливості. Були важелі: мінус - я не приїхала від початку, плюс - не підхопила "корону". Таких плюсів-мінусів багато".

"Перед початком я б не розраховувала на такий результат, коли приїхала сюди. Тому вважаю, що це досить класно. Минулої Олімпіади я сказала, що це хороший досвід, а мені відповіли: на Олімпіаду за досвідом не їдуть, сюди їдуть змагатися. Ну, маємо що маємо", - сказала Меркушина.

Нагадаємо, що жіноча збірна України посіла 7-е місце в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

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