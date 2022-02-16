Українська біатлоністка Анастасія Меркушина дуже хотіла виступили в індивідуальній гонці на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявила біатлоністка.

"Мені прикро, що не вийшло вийти в індивідуальній гонці, хоча я дуже хотіла, але не було можливості. Були важелі: мінус - я не приїхала від початку, плюс - не підхопила "корону". Таких плюсів-мінусів багато".

"Перед початком я б не розраховувала на такий результат, коли приїхала сюди. Тому вважаю, що це досить класно. Минулої Олімпіади я сказала, що це хороший досвід, а мені відповіли: на Олімпіаду за досвідом не їдуть, сюди їдуть змагатися. Ну, маємо що маємо", - сказала Меркушина.