Українська біатлоністка Анастасія Меркушина дуже переживала перед виступом в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявила біатлоністка.

"Мабуть, це найкраще, що я робила у своєму житті. Скажу чесно, це було дуже важко, [зокрема] емоційно. Я доктору сказала, що в мене панічна атака: він мене заспокоював. Це дуже важко насправді - бігти естафету на Олімпіаді. Яким би не був результат, це дуже важко психологічно та емоційно, це інша пісня. Дуже переживала перед гонкою. Але я змогла зосередитися - слава богу, що все вийшло.

Ми довго говорили з Урошем Велепцем, прораховували, [на якому етапі мені бігти] в моїх теперішніх кондиціях. Та техніка, яка в мене є зараз, - довге відштовхування, широкий крок, - це не дуже добре в контактній боротьбі, бо я буду ходити по палках суперниць, а вони - [по моїх]. Тому [було] таке рішення, [щоб] я могла розкатувати. Мені пощастило сьогодні стати з першого кола за Кручінкіною, триматися в спині, ховатися від вітру. Думаю, це було правильне рішення", - сказала Меркушина.