Петренко: Відставання у 20 секунд - пристойний результат для мене

Українська біатлоністка Ірина Петренко задоволена своїм виступом на першому етапі естафетної гонки на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявила біатлоністка.

"В принципі, задоволена. Перш за все своєю стрільбою, що вдалося спрацювати двічі з "п’яти". Думаю, що для естафетної гонки забагато часу втрачала на вогневих рубежах. По дистанції можу сказати, що це мій рівень, я і не бігла тут дуже швидко: відставання у 20 секунд - це досить пристойний результат, як для мене.

Звичайно, це не той мороз, який настає коли вже заходить сонце - тоді зовсім неможливо, все замерзає. Стартувала розігріта, руки були теплі, на першому рубежі було добре, але за останнє коло дуже замерзла, тому навіть не відчувала їх.

Виходячи з цієї ситуації, яка склалася ще з початку сезону, то, мабуть, так, - задоволена. 11-е місце в індивідуальній гонці - це класний результат. Звісно, кожен спортсмен працює на медалі, дуже хоче цього досягти, але не в усіх це виходить", - сказала Петренко.